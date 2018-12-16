قناة عبرية: حالة الجندي الذي أصيب في عملية آساف مازالت خطيرة

ذكرت القناة الإسرائيلية 14 بتحسن حالة الجندي "الإسرائيلي" الذي أصيب بجروح في الرأس والوجه عند حاجز "بيت إيل" الجمعة الماضية، بعد أن تسلل شاب للمستوطنة وأصابه بحجرٍ من مسافة قريبة.

وأوضحت القناة أن الجندي خضع لعملية جراحية واستعاد وعيه تماما ويتواصل مع عائلته.

وأشارت القناة إلى أن حالة الجندي "الإسرائيلي" الذي أصيب يوم الأربعاء في عملية إطلاق النار عند جفعات آساف صعبة وهناك خطير كبير على حياته.

ونقلت عن مستشفى هداسا قوله: إن الجندي الذي أصيب في الهجوم على جفعات آساف لا يزال في غيبوبة، وما زالت حالته خطيرة للغاية وحياته في خطر.