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مستوطنون يشرعون بتوسيع مستوطنة جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:23 - 16 ديسمبر 2018
مستوطنون مستوطنون
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شرع مستوطنون، اليوم الاحد، بتوسيع مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على اراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل، فيما نفذت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي أعمال تصوير لمدرسة الصمود والتحدي 11 ومنزل مواطن بالمكان.

وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور لـ"وفا"، أن أعمال توسعة تجري في مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على أراضي المواطنين في خلة ام العرايس شرق بلدة يطا، وتشهد منذ ساعات الليل نشاطا، بوضع "كرافات" جديدة واعمال تجريف وتوسعة لحدود المستوطنة.

وفي سياق متصل، قامت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، بأعمال تصوير لمدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة "الصمود والتحدي 11" ومنزل المواطن صلاح علي جابر الدبابسة المنشأ حديثا في المكان.

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