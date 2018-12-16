مصر تجري اتصالات لوقف التصعيد في الضفة الغربية

أكدت جمهورية مصر العربية دعمها للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وموقف مصر الراسخ تجاه دعم قضيتنا وحقوق شعبنا المشروعة، وصولا لإقامة دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهة إلى التداعيات المُحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان، إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تُفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضا لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام.

وأكد، أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقا من الدور الإقليمي الذي تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.