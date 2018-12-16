بنيت: أيدينا مكبلة بسبب تصريحات نتنياهو الكاذبة

قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت صباح اليوم، خلال تظاهرة لليمين أمام مقر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو،: "أيدينا مكبلة من خلف ظهورنا بسبب تصريحات كاذبة لهدم منازل منفذي العمليات، في إشارة إلى قرارات نتنياهو الأخيرة.

وأضاف بنيت، اليوم سيتم عرض قانون إبعاد أسر منفذي العمليات لقطاع غزة للتصويت عليه، مطالباً نتنياهو ووزراء الحكومة أن يقرروا إن كانوا يؤيدوا القانون أو يعارضوه، لافتاً إلى أن نتنياهو تعهد قبل أسبوعين بتغيير سياسة الحكومة من أجل إعادة قوة الردع ولم يحدث شيئا منذ هذا التصريح.

وطالب بنيت نتنياهو بالإيفاء بوعده بهدم منازل منفذي العمليات خلال 48 ساعة.