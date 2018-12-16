قرار عسكري "إسرائيلي" بهدم منزل منفذ عملية قتل مستوطن

قال موقع المستوطنين 7، أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" العميد نداف فدمان على قرار لهدم منزل منفذ عملية قتل المستوطن "آري بولد" ، خليل جبارين (17 عامًا) من بلدة يطا قضاء الخليل بالضفة المحتلة.

وحسب الموقع، فتقع الشقة في الطابق الأخير من عمارة سكنية مؤلفة من ثلاثة طوابق، وتم منح العائلة فرصة لتقديم التماسا للمحكمة "الإسرائيلية" العليا خلال يومين ضد قرار الهدم.

يُشار إلى أن بيلد قتل إثر عملية طعن في مفرق "غوش عتصيون" قبل أكثر من شهرين، والمستوطن من سكان مستوطنة "أفرات".

والقتيل هو ضابط سابق في جيش الاحتلال، وعضو حالي في قوة التدخل السريع بمستوطنة "إفرات" القريبة.



