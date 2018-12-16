الاحتلال يهدد أهالي بيت أمر

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أهالي بلدة بيت أمر شمال الخليل، بإجراءات عقابية؛ بحجة رشق الحجارة، وذلك عبر منشورات وزعتها في البلدة في ساعات الفجر.

وقال الاحتلال في منشوره، إنه لم يخصص يوما لإزالة المنع الأمني عن المواطنين خلال العام 2018، بسبب رشق الزجاجات الحارقة والحجارة على طريق القدس الخليل، ومستوطنة "كرمي تسور" المحاذية والمقامة على أراضي المواطنين.

وتوعد الاحتلال المواطنين بإجراءات ضد عائلة كل فتى وشاب يرشق الحجارة بالعقاب المالي، والذي يتضمن: سحب تصريح عمل الوالد والإخوة، ومخالفات مالية عالية لأعمال البناء في المناطق المصنفة "ج"، وغرامات مالية عالية على المعتقلين، والاستيلاء على المركبات.