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بالأسماء:المرور بغزة تُغلق عدد من الشوارع الرئيسية لـ 10 ساعات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:14 - 16 ديسمبر 2018
شوارع غزة شوارع غزة
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أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة اليوم الاحد ، عن إغلاق عدد من الشوارع في مدينة غزة بالتزامن مع مهرجان حركة حماس في ذكرى انطلاقتها ال31.

ونوهت إدارة المرور للسائقين ان الشوارع التالية مغلقة أمام المركبات من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 03:00 عصراً بالتزامن مع المهرجان وهي على النحو الآتي:

-  مفترق الصناعة شرقاً مروراً بمفترق الأزهر حتى مفترق أنصار غرباً.

-  مفترق حيدر شمالاً مروراً بمفترق أنصار حتى مفترق أبو مازن جنوباً.

مفترق أبو مازن غرباً حتى مفترق المالية شرقاً.

- مفترق المالية جنوباً مروراً بمفترق الأزهر حتى مفترق الاتصالات (الجوازات) شمالاً.

وبينت ان الشوارع المذكورة مُخصصة لمرور المواطنين المشاة تفادياً للازدحام، شاكرين لكم تعاونكم.

 

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