بالأسماء:المرور بغزة تُغلق عدد من الشوارع الرئيسية لـ 10 ساعات

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة اليوم الاحد ، عن إغلاق عدد من الشوارع في مدينة غزة بالتزامن مع مهرجان حركة حماس في ذكرى انطلاقتها ال31.

ونوهت إدارة المرور للسائقين ان الشوارع التالية مغلقة أمام المركبات من الساعة 06:00 صباحاً وحتى 03:00 عصراً بالتزامن مع المهرجان وهي على النحو الآتي:

- مفترق الصناعة شرقاً مروراً بمفترق الأزهر حتى مفترق أنصار غرباً.

- مفترق حيدر شمالاً مروراً بمفترق أنصار حتى مفترق أبو مازن جنوباً.

- مفترق أبو مازن غرباً حتى مفترق المالية شرقاً.

- مفترق المالية جنوباً مروراً بمفترق الأزهر حتى مفترق الاتصالات (الجوازات) شمالاً.

وبينت ان الشوارع المذكورة مُخصصة لمرور المواطنين المشاة تفادياً للازدحام، شاكرين لكم تعاونكم.