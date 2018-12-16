"إسرائيل" ثامن دولة مصدرة للسلاح على الصعيد العالمي

أظهرت نتائج تقرير للمعهد الدولي للسلام و معهد Spectator Index حول الدول المصدرة للسلاح، أن الولايات المتحدة لا زالت تترأس الدول المصدرة للسلاح لدول العالم، فيما احتلت "إسرائيل" المرتبة الثامنة.

ووفقاً للتقرير، فقد باعت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية اسلحة متطورة ل98 دولة ومن بين تلك الصفقات 32% صفقات اسلحة لدول الشرق الأوسط، من بينها السعودية ومصر والامارات العربية وبين الاعوام 2013 حتي 2017 تم مضاعفة بيع الأسلحة الأمريكية للدول العربية.

واحتلت "إسرائيل" مرتبة الدولة الثامنة لتصدير السلاح لدول العالم، في حين أن روسيا احتلت المرتبة الثانية وبريطانيا المرتبة الثالثة وفرنسا الرابعة وايطاليا الخامسة واليابان السادسة وألمانيا السابعة و"إسرائيل" الثامنة والهند التاسعة.

US: 57%

Russia: 9.5%

UK: 9%

France: 5.3%

Italy: 2.6%

Japan: 2.2%

Germany: 2.1%

Israel: 2%

India: 1.9%