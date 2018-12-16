مقاومة تنتصر وحصار ينكسر.. حماس تحيي ذكرى انطلاقتها 31

تُحيي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، ذكرى انطلاقتها الـ 31، بمهرجان مركزي كبير، في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة، تحت عنوان "مقاومة تنتصر وحصار ينكسر".

وكتب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، في تغريدة نشرها برهوم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متسائلاً:" عن المعلومات والرسائل التي ستحملها كلمة الحركة في مهرجان انطلاقتها الـ31.

وأضاف: "ماذا سيحمل خطاب حركة حماس في مهرجان انطلاقاتها من معلومات جديدة حول عملية حد السيف التي تمكنت فيها كتائب القسام من توجيه ضربة أمنية واستخبارية للاحتلال؟ عما سيحمله المهرجان من رسائل كبيرة.

وفي تصريحات سابقة قال برهوم، "إن كل مؤسسات الحركة انخرطت في العمل الوطني الكبير، لضمان إخراج رسالة فلسطين ومقاومتها وجماهيرها، فالمهرجان سيتضمن رسائل للشعب الفلسطيني والعالم والاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف، "كل ما سيكون من عمل فني وإبداعي وجماهيري وإعلامي سيوجه عبرها رسائل قوية".

وقال برهوم، "حماس لديها تجربة كبيرة في إنجاح هذه الانطلاقات، وما هذه الاستعدادات إلا نتاج جهد واهتمام كبير من قيادة حماس".

وتابع أن "المهرجان رسالة وطنية فلسطينية تأتي بعد عمليات بطولية في الضفة الغربية، وسيكون للضفة حضور كبير من خلال مقاومتها وأبطالها وشهدائها، وعلى رأسهم الشهيدين أشرف نعالوة وصالح البرغوثي".

وقال برهوم، "خطاب حماس المركزي والأعمال الفنية والكلمات والجماهير التي ستشهدها أرض الكتيبة الخضراء، وسيوجه من خلالها رسالة للاحتلال الإسرائيلي، ستكون حاضرة بقوة من خلال الحشد الكبير والحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي ستدافع عن شعبنا ومقدساته".

ويوافق تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام ذكرى انطلاقة حركة حماس في عام 1987، حيث تحيي الحركة ذكراها بفعاليات متنوعة.