عريقات يكشف عن هدف الاتصالات بين روسيا وحماس

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن هدف الاتصالات الجارية بين روسيا وحركة حماس

وقال عريقات إن الاتصالات بين موسكو وحماس تجري منذ زمن، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الاتصالات هو المصالحة مع حركة فتح وعودة حماس للشرعية الفلسطينية.

وأضاف عريقات في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى الدوحة، "هناك اتصالات بين هنية وروسيامن زمن، وموسكو تحاول صنع المصالحة بين الجانبين على أساس اتفاق القاهرة".

وتابع عريقات، "هذا موقف معروف من روسيا، فهي تطالب حماس في كل مرة تجري اللقاءات بين الجانبين بإنهاء الانقلاب، والعودة للشرعية الفلسطينية، وصناديق الاقتراع، واتفاق القاهرة الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2017".

يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية تلقى مؤخرا دعوة رسمية من روسيا لزيارة موسكو.