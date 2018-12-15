أوغلو: أنقرة ستذهب حتى النهاية في قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لن تتخلى عن مساعيها في الكشف عن ملابسات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف تشاووش أوغلو خلال مشاركته في مؤتمر الدوحة الدبلوماسي في قطر، أن أنقرة ستذهب حتى النهاية في الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي".

وأشار إلى أن التحقيقات التي تجريها أنقرة في القضية "شفافة ونزيهة".

وأوضح أن تركيا لا تملك معلومات حول نتائج التحقيق التي تجريها السلطات السعودية، وأنه يتعين أن تتسم بالشفافية والمصداقية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال الجمعة، إنه أمكن سماع أحد قتلة الصحفي خاشقجي يقول "أعرف كيف أقطع" في التسجيل الصوتي الذي عرضته تركيا على مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

وسخر أردوغان من المدعي العام السعودي، مجددا الإشارة إلى أنه "غادر تركيا بخمس حقائب مليئة بالحلويات"، مضيفا أن "الأمور التي تهمه غير التي تهمنا".