ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني بتهمة تنفيذ عملية"بيت ايل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:10 - 15 ديسمبر 2018
اعتقال اعتقال
مشاركة

أعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل" عند مدخل البيرة الشمالي.

وافاد مراسلنا بان الشاب المعتقل هو محمود الحلبي (19عاما) .

واصيب جندي بحجر في رأسه جراء القائه عليه صباح الجمعة داخل مستوطنة "بيت ايل" ووصفت جراحه بالخطيرة جراء اصابته اصابة مباشرة بالرأس بحجر ألقاه شاب فلسطيني من مسافة قريبة جدا.

وكانت المصادر الاسرائيلية زعمت ان شابا فلسطينيا تسلل الى داخل مستوطنة "بيت ايل" عبر السياج الفاصل وضرب الجندي بحجر من مسافة قريبة جدا في رأسه ما ادى الى اصابته بجراح خطيرة.

 

متعلقات