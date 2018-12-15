جيش الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني بتهمة تنفيذ عملية"بيت ايل"

أعلن جيش الاحتلال اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل" عند مدخل البيرة الشمالي.

وافاد مراسلنا بان الشاب المعتقل هو محمود الحلبي (19عاما) .

واصيب جندي بحجر في رأسه جراء القائه عليه صباح الجمعة داخل مستوطنة "بيت ايل" ووصفت جراحه بالخطيرة جراء اصابته اصابة مباشرة بالرأس بحجر ألقاه شاب فلسطيني من مسافة قريبة جدا.

وكانت المصادر الاسرائيلية زعمت ان شابا فلسطينيا تسلل الى داخل مستوطنة "بيت ايل" عبر السياج الفاصل وضرب الجندي بحجر من مسافة قريبة جدا في رأسه ما ادى الى اصابته بجراح خطيرة.