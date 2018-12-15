عطايا: العمليات البطولية تساهم برأب الصدع والتقارب بين الفلسطينيين

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، أن "رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو فاشل في أدائه، وعلى الشعب الفلسطيني اغتنام الفرصة لا سيما في الضفة المحتلة".

وأضاف عطايا في مداخلة على فضائية فلسطين اليوم، مساء اليوم، أن "مكونات الشعب الفلسطيني ليست بعيدة كثيراً فيما بينها، على الرغم من اختلاف الرؤية السياسية بين بعض فصائل المنظمة وقوى المقاومة"، مشيراً إلى أن "القواسم المشتركة بينها كبيرة جداً على مستوى محاربة العدو الصهيوني".

ولفت عطايا إلى أن "دماء الشهداء الأخيرة التي روت أرض فلسطين، لم تزهر نصراً وقوة فقط، بل ستكون أكثر قوة على لمّ الشمل الفلسطيني، بالرغم من المحاولات السياسية لإنهاء الانقسام، وهذه الدماء الزكية التي أريقت في مسيرات العودة والعمليات البطولية نعتقد أنها ستساهم في عملية رأب الصدع والتقارب بين الفلسطينيين أكثر في الأيام القادمة".

وأضاف: "اليوم القيادة الفلسطينية السياسية أقرب ما يكون من أي وقت مضى فيما بينها، ويجب استثمار هذه اللحظة التاريخية المهمة جداً نحو الانطلاق في مشروع التقارب الوطني، والذي سيكون له تأثير إيجابي كبير باتجاه القضية الفلسطينية، وسيعزز العمليات البطولية والنوعية ويزيد من وتيرتها".

وأشار عطايا إلى أن "العدو الصهيوني قبل أيام حاصر مدينة رام الله، وجعلها منطقة عسكرية، وتعامل معها على أنها أكثر من أرض محتلة، فهذا العدو لا يفرق بين السلطة والمقاومة".

ولفت عطايا إلى أن "العدو عندما ترك غزة لم يتركها إلاّ تحت ضربات المقاومة، واليوم على المقاومة في الضفة المحتلة التخلص من الكيان، وجعله يفر من أرض الضفة كما فر من غزة وجنوب لبنان".

وختم عطايا بالقول: "إن أرض فلسطين اليوم أصبحت قبلة كل أحرار العالم، وعلى الجميع دعم الشعب الفلسطيني بكل ما يملك"، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني يقاتل العدو الصهيوني، كجزء أساسي من هذه الأمة، كما أن على الأمة أن تأخذ دورها وتساند الشعب الفلسطيني حتى تكون شريكة في تحقيق النصر بإذن الله".