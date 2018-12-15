 مقتل رجل وامرأة باطلاق النار في اللد بالداخل المحتل

قتل رجل وزوجته في الأربعينات من العمر مساء اليوم السبت، جراء جريمة إطلاق نار في اللد، حيث عثر عليهما وهما في حالة حرجة داخل مركبة، وأقر الطاقم الذي وصل لمكان الجريمة وفاتهما.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، إخطارا، عن جرحى جراء إطلاق نار في اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي لمكان الجريمة، وعثر على رجل وامرأة في حالة حرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتهما، علما أن الإصابات كانت في الصدر وفي الجسم العلوي من الجسم.

إلى ذلك، رجحت الشرطة أن الحديث يدور عن جريمة قتل مزدوجة، وأوضحت في بيانها لوسائل الإعلام، أنه عثر على رجل وامرأة داخل مركبة وقد فارقا الحياة بعد تعرضهما لإطلاق رصاص.

وعقب التحقيقات الأولية، أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه: "تلقت الشرطة بلاغا عن تعرض سيارة في مدينة اللد إلى إطلاق نار، وعثر داخل السيارة رجل وامرأة (38 و37 عاما)، وقد فارقا الحياة، ويستدل من التحقيقات الأولية أن خلفية الجريمة جنائية".

يشار إلى أن جريمة القتل المزدوجة داخل المركبة وقعت في شارع "بيسح ليف" المتاخم لمكاتب الوحدة القطرية في الشرطة للتحقيق في قضايا الاحتيال لاهاف 433.

ويعاني المجتمع العربي في الداخل من ازدياد وتيرة جرائم إطلاق النار والقتل بشكل كبير، في سائر القرى والبلدات العربية، حيث قتل، مساء الجمعة، في يافا، أشرف أبو قعود في الأربعينيات من عمره، وهو متزوج ووالد لثلاثة أطفال.

وبهذه الجرائم في يافا واللد يرتفع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالبلاد ارتفع إلى 55 ضحية بينها 13 امرأة، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار وطعن بالسكين منذ مطلع العام الجاري 2018.