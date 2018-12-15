هآرتس: اتهامات بالفشل للمؤسسة الأمنية أمام منفذي العمليات

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن هناك اتهامات وجهت من كبار المسؤولين في المستوى السياسي وبعض الضباط العسكريين، للجهات الأمنية بعد فشلها في كشف الخلايا التي نفذت العمليات الفدائية الأخيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإن الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية عبّرت عن رفضها لتلك الاتهامات في ظل عدم وجود معلومات استخبارية حول البنية العسكرية لحركة "حماس" في رام الله، وخاصةً أنها كانت معروفة لدى الجيش و"الشاباك"، معتبرةً أن ما جرى ليس إخفاقًا استخباراتيًا.

وأضافت، أن الجهات الأمنية تجري معرفة تجاهل الاستخبارات للشهيد صالح البرغوثي الذي ينشط والده بالإضافة إلى أشقائه في "حماس"، وكذلك إن كان لمنفذي عملية "جفعات آساف" علاقة بنفس الخلية.

ورأت الصحيفة العبرية، أن العمليات الأخيرة تدلل أن هناك تطور كبير في العمل الأمني لحماس بعيدًا عن عيون الاستخبارات.