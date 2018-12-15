الأمين العام لحركة الجهاد يلتقي بري ويبحث معه الأوضاع الفلسطينية

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأستاذ زياد النخالة، دولة رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري، اليوم السبت، بحضور عدد من قادة الحركة في الداخل والخارج ومنهم محمد الهندي، ونافذ عزام، وخالد البطش، ووليد القططي، وجميل عليان، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا.

وتناول اللقاء الوضع الفلسطيني العام، والأوضاع في قطاع غزة، ومسيرات العودة والتهديدات الصهيونية ضد غزة ولبنان.

وناقش الوفد كذلك الممارسات الصهيونية اتجاه الشعب الفلسطيني وصفقة القرن ومخاطرها على القضية الفلسطينية وعلى الدول العربية.

كما ناقش المجتمعون أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وحقوق اللاجئين ولا سيما حق العمل وحق التملك، وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في المخيمات وتحسين أوضاعه المعيشية.

ونوه بري، أثناء اللقاء، بدور حركة الجهاد الإسلامي في حفظ الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعياً القوى الفلسطينية إلى التوحد لمواجهة السياسيات الصهيونية العدوانية وصفقة القرن، ولتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

بدوره، أثنى النخالة على مواقف الرئيس بري وجهوده في المصالحة الفلسطينية.









