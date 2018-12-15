المستوطنون يستخدمون الدراجات النارية لشن هجمات بالضفة

استخدم عدد من المستوطنين المتطرفين الدرجات النارية لشن هجمات على سيارات المواطنين بالقرب من حاجز زعترا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية في تصريحات صحفية ان عدد من المستوطنين استقلوا دراجات نارية واعتدوا على السيارات بالقرب من ياسوف على بعد عشرات الأمتار من حاجز زعترا جنوب نابلس.

أضاف دغلس "ان كل دراجه نارية يستقلها اثنان من المستوطنين ويقومون بإلقاء الحجارة والقضبان الحديدية باتجاه سيارات المواطنين مما أدى إلى تحطيم وتضرر عدد من المركبات.

وأضاف دغلس ان هذا النوع من الهجمات من قبل المستوطنين يعد تصعيدا كبيرا تجاه الهجمات والاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين داعيا المواطنين إلى توخي الحذر على الطرقات الرئيسيه".