صورة: "توحش" ميسي في الركلات الحرة.. السر في صورة واحدة

ركلات ليونيل ميسي الحرة أصبحت حديث الساعة في الصحافة الرياضية، والسبب إتقان النجم الأرجنتيني لها مؤخرا بشكل "خارق للعادة"، فما السر وراء ذلك؟

الأرقام أظهرت أن ميسي تطور بشكل لافت في تنفيذ الركلات الحرة في العامين الأخيرين، فقد نجح نجم برشلونة الإسباني بتسجيل 7 أهداف من ركلات حرة الموسم الماضي، ووصل رصيده لـ4 أهداف هذا الموسم، قبل الوصول لمنتصفه.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرا يظهر السبب الرئيسي لتحسن "البرغوث" في تنفيذ الركلات الحرة، لتكتشف أن السر "غير المتوقع" يكمن في قدمه اليمنى.

ويستخدم ميسي القدم اليمنى لإسناد جسده أثناء تنفيذ الضربة، بينما يلوح قدمه اليسرى لركل الكرة.

في السابق، كانت قدم ميسي اليمنى "الثابتة" تميل عند التنفيذ، حتى يبدو كأنه مستند إلى حافة القدم الخارجية فقط.

أما الآن، فيبدو أن ميسي غيّر طريقته المعتادة، حتى أصبح يثبت قدمه اليمنى بشكل كامل على الأرض دون أي ميلان، خلال تنفيذ الركلات الحرة.

كما لاحظ الخبراء أن طريقة حركة جسده أثناء تنفيذ الضربة قد تغيرت، فميسي يبدو "موزونا" أكثر خلال التنفيذ، عكس السابق، عندما كان ميسي يميل بشكل حاد خلال الضربة.

وبالإضافة لتغيير طريقة التنفيذ، قالت الصحيفة إن ميسي كثف من تدريباته على الضربات الحرة، باستخدام الحواجز البلاستيكية التي تقف بينه وبين المرمى على طريقة الحائط البشري.

ولم يسبق لميسي أن سجل أكثر من 3 ركلات حرة في موسم كامل سوى في 2015-2016، فيما تراوحت أهدافه من ركلات حرة في الموسم سابقا بين الهدف الواحد إلى 3 أهداف، خلال الموسم.



