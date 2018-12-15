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مصر.. الحكومة تكشف "العدد الحقيقي" لإنجازات السيسي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:01 - 15 ديسمبر 2018
السيسي السيسي
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كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عدد المشروعات التي تم إنجازها في البلاد منذ يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، أي منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، قال مدبولي إنه "تم إنجاز 8278 مشروعا قوميا منذ يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، بحجم استثمارات 1.6 تريليون جنيه مصري".

وتحدث مدبولي خلال افتتاح السيسي مشروعات الإسكان والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة، السبت.

واعتبر مدبولي أن تنفيذ هذه المشروعات في هذه الفترة "خلق ملايين فرص العمل"، التي "وصلت بالاقتصاد المصري إلى جودة عالية أشعرت المواطن بفرق".

وأشار مدبولي إلى نجاح الحكومة في كسر معدلات البطالة لما دون 10 بالمئة، مستهدفة أن يصل إلى أقل من 8 بالمئة.

وجاءت كلمة مدبولي في إطار جولة تفقدية للرئيس المصري، افتتح خلالها ما يزيد ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وعدد من مشروعات معالجة مياه الصف الصحي.

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