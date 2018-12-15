الاحتلال يعتدي على طواقم الاسعاف على مفترق عين سينيا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طواقم الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، على مفترق قرية عين سينيا، شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، بأن "قوات الاحتلال أعاقت عمل طاقم إسعاف كان ينقل حالة مرضية من قرية اللبن الشرقية إلى رام الله، وفتشت الطاقم جسديًا ومركبة الإسعاف بشكل كامل، واعتدت لفظيا على المسعفين".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتدت أكثر من مرة على طواقم الإسعاف، وأعاقت عملها، ومنعتها من الحركة، خلال حصارها المتواصل لمحافظة رام الله والبيرة منذ ثلاثة أيام.

وباعتداءاتها الموجهة ضد المسعفين والطواقم الطبية، تنتهك إسرائيل أكثر من اتفاقية دولية لحماية هؤلاء المسعفين وتضمن حق المرضى والجرحى بالوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون تعرضهم والمركبات التي تقلهم لأي اعتداء أو اعاقة.