مودريتش يرد بقوة على استفزازات سيميوني

رد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، على انتقاد مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، لفوزه بالكرة الذهبية.

ومن بين كل الأقاويل والانتقادات التي وجهت لفوزه بالكرة الذهبية، يبدو أن تصريحات "التشولو" كانت هي الأكثر استفزازا بالنسبة لمودريتش، الذي أكد تفهمه لدفاع المدرب الأرجنتيني عن أحقية لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، في الفوز بالجائزة، لكنه أبدى غضبه من تلميحاته بشأن وجود مجاملة لريال مدريد.

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورتسك نوفوستي" الكرواتية، قال لاعب الوسط الذي قاد منتخب بلاده لنهائي مونديال روسيا 2018 حيث سقط أمام فرنسا: "إنني متفهم تماما لدفاع سيميوني عن أن لاعبه (جريزمان) هو الأفضل، لكن من المثير للاستياء أن يصر على التقليل من قيمة ريال مدريد ولاعبيه".

وأضاف: "إنه يستغل كل فرصة تسنح له للتلميح لمواقف ليس لها أساس من أجل تفسير انتصارات ريال مدريد".

وأوضح الكرواتي الدولي: "إنني أكن احتراما كبيرا لسيميوني وكل ما يقدمه مع الأتلتي، أحترم لاعبيه ومشجعيه والنادي العظيم أتلتيكو مدريد، حين يفوزون علينا أن نهنئهم بصدق ونتقبل الهزيمة بروح رياضية".

واستطرد: "لكن لا يصح أن تتحول انتصارات الريال، بما فيها الفوز على أتلتيكو في نهائيين بالتشامبيونزليج، لنظرية مستمرة بشأن وجود محسوبية لصالح الملكي".

وكان سيميوني، قد رد في وقت سابق على سؤال حول أنه لا يتم تقدير أتلتيكو مدريد بصورة ملائمة، قائلا: "أنتم تثيرون ضحكي. ترغبون في أن أقول ما تعرفونه. أنتم تعرفون. (تيبو) كورتوا رحل لريال مدريد وفاز بجائزة أفضل حارس، وحينما كان مع الأتلتي فاز بها كيلور نافاس".