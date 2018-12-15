الأغا تهنئ هبة الهندي لحصولها على جائزة التعاون الاسلامي

تتقدم د.هيفاء الاغا وزيرة شؤون المرأة بالتهنئة والتبريك إلى الفلسطينية هبة الهندي والتي حازت على جائزة منظمة التعاون الاسلامي لإنجازات المرأة والتي منحها اياها رئيس بوركينا فاسو روش مارك كابوري، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، وذلك تكريما للمساهمات البارزة التي قدمتها الفلسطينية والمؤسستان التركية والبوركينية في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة.

وأقيم حفل توزيع الجوائز على هامش المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في واغادوغو ببوركينا فاسو يوم 1 ديسمبر 2018.

وحصلت على الجائزة مؤسسة راما (RAMA) من بوركينا فاسو والجمعية التركية للنساء والديمقراطية (KADEM)، وهبة الهندي، وهي سيدة فلسطينية مؤثرة من قطاع غزة.

وتعد هذه أول مجموعة تتلقى جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة التي ستقدم مرة كل سنتين.

وتأتي هذه الجوائز اعترافا بالنساء والمؤسسات التي تساهم في تنمية الدول الأعضاء أو التي لها تأثير كبير على تمكين المرأة في الدول الأعضاء أو في المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.