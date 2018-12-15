مخابرات الاحتلال تستدعي والد الشهيد مهند الحلبي و ابنه و زوج ابنة أخيه

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، والد الشهيد مهند الحلبي و ابنه محمد و زوج ابنة عمه رمضان الحلبي للمقابلة.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال استدعى أفراد عائلة حلبي للتحقيق معهم على خلفية اعتقال شقيق والد الشهيد مهند يوم أمس من منزله في البيرة والذي أفرج عنه صباح اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن نجل المواطن شفيق الحلبي « محمد » (شقيق الشهيد مهند)، معتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 05 أيلول/ سبتمبر 2016، في سجن « عوفر » الإسرائيلي، عقب دهم منزله في بلدة سردا (شمالي رام الله).

وتعرضت السيدة سهير الحلبي (42 عامًا)؛ وهي والدة الشهيد « مهند الحلبي »، للاعتقال هي الأخرى بتاريخ 13 أكتوبر 2016، بعد التحقيق معها من قبل مخابرات الاحتلال في مركز « بنيامين » العسكري، قرب مدينة القدس المحتلة.

وكان « مهند الحلبي » قد استشهد في 03 تشرين أول/ أكتوبر 2015، عقب تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين، واعتبرت عمليته الشرارة التي أشعلت « انتفاضة القدس »، وأولى عمليات الطعن فيها وتبنتها في حينه حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وهدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الحلبي، فجر السبت 09 كانون ثاني/ يناير 2016، في بلدة سردا.

وسلّمت سلطات الاحتلال، جثمان الشهيد الفلسطيني مهند الحلبي، فجر الجمعة 09 أكتوبر 2015، على حاجز « بيت سيرا » العسكري غربي مدينة رام الله، بعد احتجازه لمدة 6 أيام.