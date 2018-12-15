الفصائل تدعو لحماية منزل عائلة الشهيد البرغوثي ومؤازرة عائلة أبو حميد

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظتي رام الله والبيرة، اليوم السبت، إلى اعتبار الاسبوع الحالي أسبوعا للفعل الشعبي المقاوم، رفضا لإجراءات الاحتلال وتمسكا بحق شعبنا في الكفاح الوطني المشروع حتى الحرية وانهاء الاحتلال، وتأمين حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير.

وطالبت القوى في بيان لها، أبناء شعبنا بحماية منزل عائلة الشهيد صالح عمر البرغوثي في قرية كوبر شمال مدينة رام الله، والتصدي للاحتلال إذا حاول تنفيذ جريمته بهدم المنزل، مؤكدة في الوقت ذاته وجوب مؤازرة عائلة أبو حميد.

كما دعت لاعتبار يوم الجمعة القادم يوما للتصعيد الميداني على كافة نقاط التماس مع الاحتلال، بما فيها الحواجز العسكرية الإسرائيلي ومن بينها: بيت ايل والمغير والريسان وبلعين ونعلين، تأكيدا على مضي شعبنا على طريق الانتفاضة الشعبية الشامل، وعلى ضرورة رص الصفوف والتوحد ونبذ الخلافات لان التناقض الاساس هو مع الاحتلال، وتفويت الفرصة على العابثين بوحدتنا الميدانية.

وناشدت القوى جماهير شعبنا توخي الدقة والحذر وعدم التعاطي مع الشائعات، والاخبار الكاذبة وعدم بث المعلومات التي لا يعرف مصدرها بدقة.

ونوهت القوى إلى ضرورة التعامل مع الكاميرات بطريقة تصون المقاومين، وتحافظ على أمنهم واقتصار استخدامها على الأمن المنزلي الداخلي، وعدم تعريض أبناء شعبنا للخطر نتيجة استخدامها.