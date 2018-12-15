هآرتس: العمليات العسكرية في الضفة الغربية اضعفت السلطة وزادت قوة المقاومة

ذكرت صحيفة هآرتس بأن السلطة الفلسطينية تخشى من ازدياد وتيرة المواجهات بين سكان الضفة الغربية وقوات الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفقا لهآرتس فقيادة السلطة تخشى على مكانتها فعمليات الجيش "الإسرائيلي" داخل مدن وقرى الضفة الغربية لتلحق الضرر بمكانة السلطة الفلسطينية ، ومن جانب اخرى تقوي حماس والمقاومة في اعين سكان الضفة الغربية.

وتابع موقع هآرتس يمكن استخلاص النتائج مما حدث بالأمس حينما قامت اجهزة أمن السلطة بصد مظاهرات نظمتها حماس في مدن نابلس والخليل ورام الله وصد السلطة الفلسطينية لتلك المظاهرات يضعف مكانة السلطة الفلسطينية محليا ودوليا .

وأشار الموقع الى انه في الوقت الذي تدعو فيه السلطة الفلسطينية للتظاهر ضد الاحتلال الاسرائيلي تقوم باليد الأخرى بتفريق مظاهرات لحماس وهذا الامر يقوي حماس داخل الضفة الغربية .