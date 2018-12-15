حماس تحذر الاحتلال من مغبة اغتيال قادتها أو شن حرب على غزة

ردت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على تهديدات ووزراء الاحتلال باغتيال قادتها في غزة، محذرة من الإقدام على مثل هذه الخطوة أو شن حرب جديدة على القطاع.

ووجهت حماس على لسان نائب رئيس دائرتها السياسية عصام الدعليس، تحذيرًا إلى الاحتلال بأنه سيجد "مقاومة شرسة" حال عاد إلى سياسية الاغتيالات.

وقال الدعليس في حوار صحفي عربي 21 : "على العدو أن يقدر حسابته جيدا قبل أن يقدم على أي حماقة"، موضحا أن "اغتيال العدو سابقا للعديد من قادة الحركة، لم ينجح في إسكات صوت المقاومة".

وشدد الدعليس على أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة، ولا يمكن لجم عدوانه إلا بالرد على جرائمه ضد شعبنا.

وأوضح أن "رسالة المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام لإسرائيل، بعد امتلاك حماس لهذا الجيش الكبير، أن مقاومة الاحتلال حق شرعي وواجب وطني كفلته لنا القوانين الدولية"، لافتا إلى أن المقاومة جاهزة لصد أي عدوان إسرائيلي على شعبنا، والرد على أي حماقات يرتكبها الاحتلال.

وحول شن الاحتلال عدوان جديد على غزة، ذكر أن الاحتلال يبحث عن "شكل من أشكال الانتصارات الوهمية، ونحن نتوقع كل شيء من هذا العدو، ولكننا لا ننصحه بالاقتراب من هذا المربع، لأنه سيجد مقاومة شرسة تلجمه وتصد عدوانه".