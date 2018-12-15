ماذا قالت "حماس" عن اتصال الرئيس عباس بإسماعيل هنية؟

عقب المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم السبت، على اتصال الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أمس مُعزياً بوفاة شقيقه، مُعتبرًا إياه "غير عادي وله دلالات ومعاني نبيلة".

وقال برهوم في تصريح صحفي تلقت : "لا شك أن إتصال الرئيس محمود عباس بالأخ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس معزيا بوفاة شقيقه الحاج خالد هنية رحمه الله ليس إتصالا عاديا".

وأكد أن للاتصال "دلالات ومعاني نبيلة، أهمها أن شعبنا الفلسطيني بمكوناته المختلفة وقياداته مهما اختلفوا فيما بينهم إلا أنهم برابطتهم الوطنية والإنسانية وبمشاعرهم النبيلة يصنعوا لنا دائما بارقة أمل في تصويب بوصلة العلاقات الوطنية، والتي تشكل في مجملها نقطة التحول في خلق الأجواء الإيجابية التي تلامس مزاج الشعب الفلسطيني وتكون محل إطمئنان وارتياح لدى الجميع ".

يذكر أن شقيق رئيس حماس إسماعيل هنية، الحاج خالد هنية توفي أمس الجمعة في مدينة غزة.