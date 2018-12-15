التربية والتعليم تعلق الدوام بمدارس رام الله والبيرة

قررت مديرية التربية والتعليم العالي في رام الله والبيرة، اليوم السبت، تعليق دوام المدارس التي تعمل أيام السبت في مدينتي رام الله والبيرة فقط على أن يستمر عمل المدارس الأخرى في القرى.

وأضافت مديرية التربية والتعليم أن القرار نظرًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينتي رام الله والبيرة، وتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المدينتين، وحفاظا على سلامة أبنائنا ومعلمينا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصاراً شاملاً على معظم محافظات الضفة الغربية، بعد عملية إطلاق النار في مدينة رام الله والتي أسفرت عن مقتل 3 صهاينة وإصابة رابع بجراح خطيرة جداً، فيما انسحب منفذ العملية بسلام.