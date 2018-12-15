إضراب بمستوطنات الضفة يوم الأحد احتجاجاً على الأوضاع الأمنية

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أن رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنات بالضفة الغربية، أعلنوا عن إضرابٍ يوم غدٍ الأحد، احتجاجاً على الأوضاع الأمنية الراهنة، بعد فشل جيش الاحتلال في مواجهة الشبان الفلسطينيين.

كما أعلنوا عن تنظيم مظاهرة أمام مقر انعقاد جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، للمطالبة بإعادة الأمن.

كما ودعا رؤساء المجالس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى الرد بقبضة من حديد على العمليات الأخيرة التي وقعت بالضفة الغربية والقدس، والقيام بعمليات داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وفق القناة.

ونقلت القناة عن الحاخام حاييم دروكمان، قوله في تصريحات إذاعية اليوم، إنه "يجب الإدراك أننا في حالة حرب على حقيقة وجودنا"، داعياً إلى نصب الحواجز مجدداً في طرق الضفة الغربية لإعاقة منفذي العمليات من التنقل بحرية فيها، كما دعا إلى هدم منازل عائلاتهم وإبعاد أسرهم وتنظيم الوضع القانوني لمستوطنات مثل "عوفرا".

وكانت عدة عمليات نفذها فلسطينيون، وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، وتنوعت بين الطعن والدهس وإطلاق النار، وأسفرت عن مقتل عدد من الإسرائليين وإصابة آخرين، وكان آخر تلك العمليات، العملية التي وقعت اليوم بمستوطنة "بيت إيل" قرب مدينة البيرة بالضفة الغربية، حيث اقترب شاب فلسطيني من نقطة للجيش الإسرائيلي وضرب جندياً بحجر في رأسه وأصابه بجروح وصفت بين متوسطة وخطيرة، وفق ما ذكرته القناة السابعة العبرية.