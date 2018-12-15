الجهاد الإسلامي: هدم منازل المواطنين جريمة عدوانية تزيد شعبنا صلابة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، أن هدم الاحتلال "الإسرائيلي" لمنازل المواطنين جريمة عدوانية وسياسة عقاب جماعي لا يقبل بها القانون الدولي والإنساني.

واعتبر مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي بمحافظة رام الله، أن هدم الاحتلال لمنزل الحاجة أم ناصر بمخيم الأمعري بالضفة المحتلة هو جريمة حرب.

ووجهت الحركة، التحية لعائلة أبو حميد المجاهدة وللسيدة المناضلة أم ناصر ولأبنائها الأسرى الستة في سجون الاحتلال الظالم.

وشددت على أن هذه السياسات العدوانية لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي كشفت كل التجارب أن هذا الشعب يزداد صلابة وقوة وصمودا ولا تتأثر عزيمته بسياسات القمع وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإرهابي .

كما حَيَت الحركة، أهلنا الصامدين في رام الله والبيرة وسائر محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأكدت، على استمرار المواجهة والاشتباك مع العدو الصهيوني ولن تفت في عضدنا سياسات الحرب والقتل والاعتقال.