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ضبط طائرتي تجسس في مطار القاهرة الدولي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:47 - 15 ديسمبر 2018
مطار مصري مطار مصري
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ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن السلطات المصرية تمكنت من إفشال محاولة تهريب طائرتي تجسس مسيرتان "درونز" في مطار القاهرة الدولي أمس الجمعة.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن جمارك مطار القاهرة ضبطت الطائرتين داخل طرد قادم من الولايات المتحدة الأميركية.

واشتبهت إدارة جمرك البريد السريع في مطار القاهرة الدولي بطرد يحتوي طائرتى تجسس تعمل بالريموت ومزودة بكاميرا وساعة يد مزودة بكاميرا وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة طرد من أميركا.

وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر ضبط وإخطار الجهات المختصة.

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