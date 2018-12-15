لاعب غزي جديد يخضع للاختبارات في الدوري المصري

أفادت تقارير صحفية فلسطينية ومصرية أن الحارس عبد الباري بدوان لاعب شباب رفح، يخضع حاليا للاختبارات في صفوف نادي سموحة المنافس بالدوري الممتاز، بعد وصوله إلى مصر قبل أيام.

وذكرت التقارير أن أحد وكلاء اللاعبين تواصل مع فرج عامر رئيس النادي وأرسل له عدة فيديوهات لحارس فريق شباب رفح، قبل أن يطلب عامر أن يحضر الحارس للنادي يوم الأحد القادم للخضوع للاختبارات.

وسيخوض بدوان التدريبات مع حراس سموحة على مدار عدة أيام قبل أن يحدد النادي سواء بالتعاقد معه من عدمه.

وكشف بدوان أنه في حال عدم وجود رغبة لدى النادي السكندري في التعاقد معه، فإنه يملك أكثر من عرض من أندية الدرجة الأولى.