الجيش الإسرائيلي: نستعد لسبت متوتر في الضفة الغربية

قالت القناة الثانية الإسرائيلية إنه، تم تعزيز القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية لحماية نقاط وطرق مركزية، الخطوة الإسرائيلية كانت بعد العمليات القاتلة التي كانت هذا الأسبوع، وخلال اليوم السبت ستستمر عمليات الملاحقة وحماية المستوطنات.

ومنذ ساعات الصباح تعمل قوة هندسة على تحصين محطات الحافلات في المنطقة، وتم في إطار ذلك تركيب 120 بلوك باطون في 20 نقطة في المنطقة.

وقال قائد وحدة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي: "نحن موجودون في مرحلة متوترة بعد أسبوع تم فيه وضع اليد على اثنين من منفذي العمليات نتيجة العمل المشترك لمختلف أذرع المؤسسة العسكرية، في المقابل أسبوع تعرضنا فيه لثلاث عمليات صعبة، قوات من الجيش الإسرائيلي ومن جهاز الشاباك والشرطة، وبطرق علنية وسرية تعمل لاعتقال المسؤولين عن عملية يوم الخميس، واعتقال منفذ العملية صباح اليوم في مستوطنة "بيت إيل".

وتابع الضابط الإسرائيلي قوله عن خطط الجيش الإسرائيلي بالقول: "في المقابل نعمل من أجل منع العملية القادمة، إلى جانب مضاعفة الجهود من أجل تأمين حماية الطرق والمستوطنات، سنستمر في العمل من أجل حماية مواطني إسرائيل في كل مكان، وتم تعزيز القوات في نهاية الأسبوع ".