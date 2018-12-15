أمريكا تفرض عقوبات على جنرال "إسرائيلي" متقاعد

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مواطني دولة جنوب السودان وجنرال متقاعد بجيش الاحتلال "الإسرائيلي" لدورهم في توسيع الصراع بتلك الدولة الأفريقية وتقويض جهود السلام.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "سلوك كل شخص من الأشخاص المحددين يعرقل مباشرة جهودا أميركية كبيرة لمساعدة أولئك المتضررين من النزاع في جنوب السودان وإيجاد حل سلمي دائم للنزاع الحالي".

ومن شأن الإجراء الأميركي تجميد أصول أولئك الأشخاص في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم في أي نشاطات.

وأوضحت وزارة الخزانة إن الميجور جنرال المتقاعد إسرائيل زيف "وفر لكل من حكومة جنوب السودان والمعارضة أسلحة وذخيرة".

وتم تحديد هوية المواطنين في جنوب السودان بأنهما أوباك ويليام وجريجوري فاسيلي.

وتأتي عملية التحديد بعد يوم واحد فقط من تصريح مستشار الأمن القومي جون ولتون بأن الإدارة الأميركية ستجري تغييرا في برنامجها للمساعدات لأفريقيا مشيرا إلى وجود فساد وعدم كفاءة.

وأشار بوجه خاص إلى جنوب السودان باعتبارها دولة تعتبر المساعدات فيها غير مثمرة وأن النزاع أصبح يتسع فيها بشكل أكبر.