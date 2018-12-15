أستراليا تعترف رسميا بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم السبت، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن لن يتم نقل السفارة إلى هناك على الفور.

وقال موريسون إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".

وأضاف في تصريح صحفي في سيدني: "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

وكان موريسون قد أعرب في أكتوبر الماضي عن استعداده لنقل سفارة بلاده إلى القدس.

هذا وقد استبقت السلطة الفلسطينية أمس الجمعة هذا الإعلان، ودعت الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة أستراليا اقتصاديا في حال اعترافها بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

هذا وحذرت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، مؤكدة أن هذا القرار المتوقع "لن يكون بلا ثمن".

وقد أدى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس في مايو الماضي إلى شعور "إسرائيل" بالرضا وإثارة غضب الفلسطينيين.