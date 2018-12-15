أجواء باردة نسبياً اليوم وغداً

يكون الجو اليوم السبت، صافياً الى غائم جزئي وبارداً نسبياً في ساعات الصباح وساعات المساء ، ومعتدلا خلال النهار ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة وباردة نسبياً الى باردة ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/12/16: يكون الجو غائماً جزيئاً الى غائم وبارداً نسبياً في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، ومعتدلا خلال النهار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2018/12/17: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،واعتباراً من ساعات بعد الظهر تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/12/18: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .