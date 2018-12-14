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روسيا تطلق أول حاسب لوحي بشرائح إلكترونية محلية الصنع

  • فلسطين اليوم
  • 23:51 - 14 ديسمبر 2018
جهاز لوحي جهاز لوحي
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استعرضت شركة " "OPM أول حاسب لوحي روسي مزود بمعالجات وشرائح ذاكرة مطورة في روسيا.

 

وسيأتي الحاسب الجديد بمعالج " "Salyut-EL24PM الذي طوره مركز الصناعات الإلكترونية والحوسبة الروسي، ومعالج رسوميات بمسرع فيديو "Mali-300"، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، بشرائح إلكترونية روسية الصنع أيضا.

 

كما يزود هذا الجهاز بتقنيات للتعامل مع منظومات تحديد المواقع "GPS " و"GLONASS" و"Beidou"، بالإضافة إلى مستقبل لإشارات الراديو، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشاشة بمقاس 8 إنشات، ونظام تشغيلBeidou"".

ومن المفترض أن يطرح هذا الجهاز أوائل العام المقبل، وتتزود به العديد من الدوائر والهيئات الحكومية الروسية، وقوات الجيش والشرطة والدفاع المدني في روسيا.

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