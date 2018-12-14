مصدر يكشف تاريخ إطلاق قمر تجسس للناتو بصاروخ روسي

أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ أن صاروخا روسيا سيحمل إلى الفضاء قمر "CSO-1" الصناعي البصري-الإلكتروني للتجسس، التابع لوزارة الدفاع الفرنسية، في 18 ديسمبر الجاري.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي: "من المقرر إطلاق الصاروخ الناقل (سويوز-إس تي) ووحدة التعجيل (فريغات)، في 18 ديسمبر الجاري، الساعة 19:37 بتوقيت موسكو، من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، وعلى متنه القمر الصناعي الفرنسي".

وتقوم شركة "Airbus Defence and Space"، بناء على طلب من وزارة الدفاع الفرنسية، بإنتاج قمري "CSO-1" و"CSO-2" ليحلا مكان القمرين القديمين "Helios 2A" و"Helios 2B" اللذين أطلقا في 2004 و2009.

ومن المقرر أن يدور قمر "CSO-1" في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 800 كلم، ما يسمح له بالحصول على صورة كاملة لسطح الأرض بدقة 35 سم.

أما قمر "CSO-2"، فسوف يطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل الروسي "سويوز-إس تي" مع وحدة التعجيل "فريغات"، من مطار كورو أيضا عام 2021. وسوف يدور في مدار متزامن مع الشمس ارتفاعه 480 كلم لتصوير سطح الأرض بدقة 20 سم.