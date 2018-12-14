أول مركبة فضائية سياحية تلامس حدود الفضاء الكوني

أعلنت شركة "Virgin Galactic" الأمريكية أنها اختبرت نموذج "يونيتي" من مركبة "SpaceShipTwo" الفضائية السياحية، يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري.

وجاء في بيان نشرته الشركة على تويتر أن الطائرة التابعة لها والحاملة للمركبة الفضائية، صعدت إلى أجواء صحراء مهاوا بولاية كاليفورنيا، ثم انفصلت عنها المركبة على ارتفاع 14 كيلومترا، ما مكّن طياريها من تشغيل محرك صاروخي دفع بالمركبة إلى ارتفاع 82.7 كيلومتر.

وقال البيان كذلك إن المركبة المأهولة فاقت سرعة الصوت بمقدار 2.9 مرة، ومضى قائلا: "أهلا وسهلا إلى الفضاء".

ثم بدأت المركبة بالنزول وهبطت في أحد المطارات بعد 15 دقيقة من انفصالها عن الطائرة.

وحضر صاحب شركة "Virgin Galactic" الملياردير، ريتشارد برانسون، اختبار المركبة السياحية المأهولة، وأكد كذلك أن 80 كيلومترا يعد ارتفاعا فضائيا حسب معايير وكالة "ناسا". بينما يعتبر اتحاد الطيران الدولي أن الفضاء يبدأ من ارتفاع 100 كيلومتر.