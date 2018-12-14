خبير يعلق على بيانات المختصين بشأن ثقب "سويوز"

أعلن المدير العلمي لمعهد السياسة الفضائية، إيفان مويسييف، أن عدم وجود آثار ثقب على طبقة الحماية من النيازك في مركبة "سويوز إم إس-09"، لا يعني أن أحدا لم يحاول عمل الثقب من الخارج.

وأعرب مويسييف في تصريح لوكالة نوفوستي، عن عدم ثقته في أن ما قام به رائدا الفضاء، أوليغ كونونينكو وسيرغي بروكوبيف، عند خروجهما إلى الفضاء المفتوح للاطلاع على الثقب من السطح الخارجي للمركبة وأخذ العينات منه، سيساعد كثيرا في تحديد سبب ظهور هذا الثقب.

وقال مويسييف: "مهما فعلا لن يجدا شيئا. لأن الكشف البصري سيسمح لهما بمشاهدة فتحة الثقب من الخارج. تبين جميع الصور التي التقطاها بوضوح أن عملية الثقب كانت من الداخل".

يذكر أن رائدي الفضاء خرجا إلى الفضاء المفتوح، يوم 12 ديسمبر الجاري، وأخذا عينات من مكان الثقب، ستعاد إلى الأرض، في 20 ديسمبر.