دعم الصحفيين: الاحتلال يستهدف الصحفيين اثناء تغطية مسيرات العودة

اكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة موضحا أنه اصيب اليوم الجمعة 21-12-2018م أربعة صحفيين بجراح متفاوتة برصاص الاحتلال وقنابل الغاز في غزة و الضفة الغربية.

واشارت اللجنة في بيان لها ان الاحتلال اطلق النار فأصاب مصور وكالة الاناضول مصطفى حسونة برصاصة في قدمه رغم انه كان يلبس الدرع الصحفي والشارة الصحفية، كما أصيب المصور الصحفي عطية درويش مصور وكالة الرأي الفلسطينية بقنبلة غاز في عينه ووصفت جراحه بأنها متوسطة بعد أن خضع لعملية جراحية عاجلة في مستشفى الشفاء، كما أصيب مصور فضائية القدس المصور حسن اصليح بقنبلة غاز في قدمة وتعرض للاختناق جراء استنشاق الغازات، كما أصيب المصور الصحفي مصعب شاور بعيار مطاطي من قبل جنود الاحتلال أثناء تغطيته للفعاليات في مدينة الخليل بالضفة الغربية .

وطالبت لجنة دعم الصحفيين بفضح اعتداءات الاحتلال المتعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين حيث الاستهداف المتعمد الذي ادى لإصابة نحو 272 صحفياً منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي واستشهاد اثنين من الصحفيين هم الصحفي الشهيد ياسر مرتجى والصحفي الشهيد أحمد أبو حسين.

واكدت اللجنة أن الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية تزايدت خلال الاشهر الماضية على نحو ملحوظ، الامر الذي يحتاج لتدخل من قبل المؤسسات الدولية التي تعنى بحرية الراي والتعبير لوضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات التي تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية الناظمة لمهنة الصحافة.

وتمنت لجنة دعم الصحفيين الشفاء والسلامة لكافة الصحفيين الذين اصيبوا بنيران الاحتلال.