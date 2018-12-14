امين عام الجهاد الاسلامي يعزي هنية بوفاة شقيقه

تلقى اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة و أعضاء المكتب السياسي للحركة، حيث قدموا له التعازي بوفاة شقيقه الحاج خالد هنية.

وكان الحاج هنية توفي عصر اليوم الجمعة في غزة.