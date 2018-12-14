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امين عام الجهاد الاسلامي يعزي هنية بوفاة شقيقه

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:38 - 14 ديسمبر 2018
النخالة ‫(3)‬ النخالة ‫(3)‬
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تلقى اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة و أعضاء المكتب السياسي للحركة، حيث قدموا له التعازي بوفاة  شقيقه الحاج خالد هنية.

 وكان الحاج هنية توفي عصر اليوم الجمعة في غزة.

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