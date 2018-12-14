محكمة أوروبية ترفض طعن "حماس" بتصنيفها منظمة "ارهابية"

رفضت محكمة أوروبية اليوم الجمعة طعنا تقدمت به حركة حماس احتجاجا على تصنيف الاتحاد الاوروبي لها كمنظمة إرهابية.

ورفضت المحكمة الأوروبية العامة مساعي حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ العام2007، لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الاوروبي في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.

ويعد حكم المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة بين الاتحاد الاوروبي و حماس، التي تعارض العقوبات المفروضة عليها من بروكسل.

وقالت ثاني أعلى محكمة أوروبية اليوم الجمعة "بحكمها اليوم ... ترفض المحكمة العامة طعن حماس بخصوص قرارات المجلس (الأوروبي) بين عامي 2010 و2014 و(كذلك) في العام 2017".

وفي تموز (يوليو) 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا للمحكمة العامة يقضي بإزالة الحركة الإسلامية من قائمة الكيانات الإرهابية بسبب اتخاذ الاتحاد الاوروبي قراره استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.

وخلصت محكمة العدل، أعلى محكمة اوروبية، إلى أن المحكمة العامة اخطأت في تطبيق القانون وعليها دراسة القضية مجددا.

وفي الحكم الصادر اليوم الجمعة، قالت المحكمة العامة إنّ الاتحاد الأوروبي يحق له إدراج حماس على قائمة الكيانات الإرهابية استنادا إلى قرار اتخذه وزير الداخلية البريطاني.

وذكرت المحكمة أنّ "المحكمة الأوروبية ترى خلافا لمراسلات حماس أن الحصول على السلطة بعد انتخابات، والطبيعة السياسية لمنظمة أو مشاركتها في حكومة لا يعطيها الحق في تجنب تطبيق القانون".