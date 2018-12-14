د. بحر يستنكر قمع أجهزة أمن الضفة للمسيرات

استنكر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، قمع أجهزة أمن السلطة في الضفة للمسيرات التي خرجت في الخليل انتصارا لدماء الشهداء، واعتدائها على حرائر فلسطين.

ولفت د. بحر خلال كلمة له في مسيرات العودة شرق غزة، إلى أن مواقف السلطة وأجهزتها الـأمنية تجاه اقتحام مدينة رام الله وباقي مدن الضفة مخزية أمام العالم، مستهجنا اختفاء جميع عناصر الأجهزة الأمنية من مدن الضفة خلال اقتحام الاحتلال لها، وظهورهم خلال تصديهم واعتدائهم على مسيرات أهلنا في الخليل.

داعيا أبناء الأجهزة الأمنية الأحرار في الضفة الغربية لمواجهة الاحتلال والتصدي لاقتحاماته المتكررة للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا على حق شعبنا كافة في المقاومة المسلحة للاحتلال ومستوطنيه.

وأشاد بالعمليات البطولية التي نفذها مقاومو الضفة الغربية انتقاما لاعتداءات الاحتلال على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، معتبرا أن تلك العمليات هي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وممارسات مستوطنيه الاجرامية بحق المواطنين في مدن الضفة.

ولفت إلى أن التحام شعبنا في الخليل مع مسيرات العودة في غزة يؤكد وحدة الهدف والفكرة والجغرافيا لشعبنا الذي يؤمن بالمقاومة كحق لاسترداد الحقوق الوطنية المسلوبة، مؤكدا أن الضفة الغربية ستفاجئ دائما الاحتلال بأبطالها ومقاوميها وعملياتها البطولية وستغير حساباته.

وأكد أن التنسيق الأمني المخزي بين السلطة والاحتلال لن ينجح في وأد المقاومة في الضفة الغربية لأنها فكرة ومشروع لكافة أهلنا في الضفة الغربية، ملفتا إلى أن المقاومة في الضفة هي امتداد لمقاومة شعبنا في غزة، فنحن أصحاب قضية واحدة لا تتجزأ.