الاحتلال يحصن 120 موقعاً عسكرياً في الضفة

ذكر موقع واللا العبري مساء اليوم الجمعة، أن وحدة الهندسة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي حصنت 120 موقعاً عسكرياً ومحطات حافلات لنقل المستوطنين خشية من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن تزايد العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة ضد جنود جيش الاحتلال دفعت وحدة الهندسة الإسرائيلية لتحصين المواقع العسكرية ومحطات حافلات الجنود في كافة أنحاء الضفة المحتلة خشية من تدهور الأوضاع.

يذكر إلى أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي وهدم المنازل واعدام الشبان بدم بار على الحواجز العسكرية وتضييق الخناق على المواطنين دفع العديد من أبناء شعبنا في الضفة المحتلة لتنفيذ عمليات منوعة (إطلاق نار عمليات دهس عمليات طعن) الامر الذي أدى قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.