استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في الجلزون

استشهد مواطنٌ مساء اليوم الجمعة، متأثر بإصابة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، استشهاد المواطن محمد يوسف رباح نخلة 18 عام والذي وصل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله وهو بحالة حرجة للغاية جراء اصابته برصاص حي في البطن في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مخيم الجلزون شمال رام الله خلال مظاهرة سلمية تنديداً بمصادرة الاحتلال لأراضي المواطنين لصالح الاستيطان.