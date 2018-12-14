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حذرت رعاياها من السفر لإندونيسيا

"استراليا" تعلن غدا القدس عاصمة لـ"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:10 - 14 ديسمبر 2018
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من المقرر أن يعلن الرئيس الأسترالي سكوت موريسون غداً السبت، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي على خطى الولايات المتحدة الامريكية.

فيما حذرت استراليا مواطنيها في إندونيسيا داعية إياهم لأخذ الحيطة والحذر، خاصة بعد الضغوط التي تعرضت لها أستراليا لعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيلي.

ومن الجدير ذكره أن الولايات المتحدة الامريكية اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي في نهاية عام 2017 ونقلت سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس، وتعارض كافة الدول الأوروبية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ظل عدم التوصل لاتفاق (سلام) مع الفلسطينيين وفقاً لقولهم.

 

 

 

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