75 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمسيرات شرق القطاع

أصيب 75 مواطناً بالرصاص والعشرات بالاختناق الشديد مساء اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الشعبية على حدود قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعة "المقاومة حق مشروع".

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اشرف القدرة: "إن 75 مواطناً أصيب بالرصاص الحي بينهم 7 مسعفين وصحفي خلال قمع الاحتلال للمسيرات شرق قطاع غزة".

وقد توافدت الجماهير الفلسطينية منذ ظهيرة اليوم الجمعة إلى كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للقوانين والقرارات الشرعية والدولية.

وأفاد مراسلونا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بادرت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف تجاه المشاركين في المسيرة السلمية، على بعد ما يقارب 100 متر من السياج الزائل شرق قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن مصور وكالة الرأي المحلية عطية درويش أصيب بقنبلة غاز في الوجه فيما أصيب 7 مسعفين بالاختناق الشديد في القطاع.

وذكر مراسلنا أن مجموعة من المواطنين تمكنوا من ازالة أجزاء من السياج الزائل شرق قطاع غزة.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي تأكيداً على حق شعبنا في العودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة واستشهد منذ انطلاقها حتى اليوم نحو 220 مواطناً فيما أصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.