الحية: المقاومة في الضفة أوجعت العدو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أوجعت الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن شعبنا موحد خلف خيار المقاومة واحتضانها ومناصرتها.

وأشاد الحية خلال مشاركته في مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة "المقاومة حق مشروع"، بالمقاومة في الضفة الغربية، قائلاً: "إننا نفتخر ونعتز بكافة الشهداء الأبطال وعلى رأسهم أشرف نعالوة الذي أرهق منظمة الامن الإسرائيلية على مدار 9 أسابيع".

وقال الحية "ما حدث في الأمم المتحدة يدل على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، كما كفلها القانون الدولي والإنساني والتجارب الإنسانية في التحرر من المحتل".

وأشار إلى ان جماهير شعبنا التي تنتفض اليوم تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وأنه مشروع ومكفول قانونياً وإنسانياً.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت أمس الخميس ومساء الأربعاء 4 مواطنين بينهم المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية بركان جنوب نابلس والتي أدت لقتل مستوطنين إسرائيليين وإصابة أخر بجروح، وبعد اغتيال المواطنين بساعات نفذ مقاومين عملية اطلاق نار في منطقة سلواد أدت لقتل مستوطنين اثنين واصابة عدد اخر بجراح فيما انسحب المنفذ بسلام.