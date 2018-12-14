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رغم اجراءات الاحتلال المشددة

25 ألفاً يؤدون الجمعة برحاب "الأقصى"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:14 - 14 ديسمبر 2018
الصلاة في رحاب المسجد الأقصى الصلاة في رحاب المسجد الأقصى
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 أدى 25 ألف مواطن من القدس وأراضي العام 1948، صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة في مدينة القدس، وبلدتها القديمة ومحيطها ومحيط المسجد المبارك، كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.

وقال مراسلنا في القدس، إن الاحتلال دفع بتعزيزات واسعة إلى المدينة المقدسة، ونشر دوريات عسكرية وشُرطية راجلة ومحمولة وخيالة في الشوارع الرئيسية المتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى راجلة داخل البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته، أوقف خلالها جنود الاحتلال عشرات الشبان للتفتيش والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، واحتجز عشرات البطاقات لمصلين من الشبان على أبواب المسجد الرئيسية.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في منطقة باب العامود، أشهر أبواب القدس القديمة، لمنع أي تجمع للمواطنين خشية خروجهم بمسيرات.

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